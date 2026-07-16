محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمركز الصف | صور

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط العمل بمركز الصف وتقييم مستوى الأداء والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى ١١/٧/٢٠٢٦، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٥٪ كما تابع موقف طلبات تقنين الأراضي موجهًا بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة والبت فيها وفقًا للضوابط القانونية.

وشدد المحافظ على عدم السماح بأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة مع التصدي الفوري لأي أعمال بناء مخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تابع المحافظ جهود مركز الصف في إزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة حيث تم خلال الموجة الـ٢٩ إزالة تعديات على مساحة ٢٥٤ فدانًا بنطاق الوحدة المحلية بالودي وذلك خلال شهري مايو ويونيو.

واطلع المحافظ على موقف تلقي طلبات تراخيص المباني والمحال العامة بنطاق المدينة موجهًا بسرعة استكمال إجراءات إصدار التراخيص والبت في الطلبات المتبقية.

وتناول الاجتماع جهود مركز الصف في تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة والتي شملت أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والداخلية، وفي مقدمتها طريق الصف/حلوان، وطريق الأوتوستراد (عرب أبو ساعد/مايو) حيث تضمنت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة والرمال إلى جانب تطوير مدخل المدينة ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بالمناطق التي تشهد تجمعات للقمامة والمخلفات وفق خطة عمل وجداول زمنية محددة بكل وحدة محلية.

كما شملت الأعمال تجريد ورفع الرمال والأتربة من الطرق الرئيسية والداخلية والشوارع بنطاق المدينة والقرى، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، ونوابه.