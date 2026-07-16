قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من منخفض الهند الموسمي وارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط
إصابة طالبة بحالة نفسية داخل لجنة امتحان الثانوية العامة بالدقهلية
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم ؟
علامات الإصابة بمتلازمة الاحتراق النفسي .. تعرّف عليها
سوريا تحبط ‏شحنة أسلحة لحزب الله قادمة من العراق
ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة
حريق ضخم يقتل 11 طفلا في الجزائر ويصيب 19 آخرين
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو
وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة
26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة
تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمركز الصف | صور

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط العمل بمركز الصف وتقييم مستوى الأداء والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى ١١/٧/٢٠٢٦، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٥٪ كما تابع موقف طلبات تقنين الأراضي موجهًا بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة والبت فيها وفقًا للضوابط القانونية.
وشدد المحافظ على عدم السماح بأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة مع التصدي الفوري لأي أعمال بناء مخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما تابع المحافظ جهود مركز الصف في إزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة حيث تم خلال الموجة الـ٢٩ إزالة تعديات على مساحة ٢٥٤ فدانًا بنطاق الوحدة المحلية بالودي وذلك خلال شهري مايو ويونيو.
واطلع المحافظ على موقف تلقي طلبات تراخيص المباني والمحال العامة بنطاق المدينة موجهًا بسرعة استكمال إجراءات إصدار التراخيص والبت في الطلبات المتبقية.
وتناول الاجتماع جهود مركز الصف في تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة والتي شملت أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والداخلية، وفي مقدمتها طريق الصف/حلوان، وطريق الأوتوستراد (عرب أبو ساعد/مايو) حيث تضمنت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة والرمال إلى جانب تطوير مدخل المدينة ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بالمناطق التي تشهد تجمعات للقمامة والمخلفات وفق خطة عمل وجداول زمنية محددة بكل وحدة محلية.
كما شملت الأعمال تجريد ورفع الرمال والأتربة من الطرق الرئيسية والداخلية والشوارع بنطاق المدينة والقرى، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.
جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف، ونوابه.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مركز الصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ميسي ويامال

قصة لا تُصدق.. يامال وميسي من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

وفاء عامر

وفاء عامر تدعم حق الأداء العلني: سأتبرع بعوائده لرعاية المرضى

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد ضيفة بيت مراد.. السبت

الفنان محمد محمدي

محمد محمدي: سعيد بإقبال الجمهور على «خيال مريض»

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد