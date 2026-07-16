علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية مفاجأة بشأن الحكم الذي سيدير مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن اختياره أعاد الجدل التحكيمي إلى الواجهة.

ارتباط اسم إسماعيل الفتح بميسي

وأوضحت الصحيفة أن الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح ارتبط اسمه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما أدار له أربع مباريات منذ انتقاله إلى إنتر ميامي، انتهت جميعها بفوز فريق قائد الأرجنتين.

جدل بعد مباراتي مصر وسويسرا

وأكدت “ديلي ميل” أن تعيين الفتح لإدارة مباراة الأرجنتين وإنجلترا أعاد إثارة الجدل الذي ظهر عقب مباراتي الأرجنتين أمام مصر وسويسرا، إذ ربطت بعض الجماهير بين القرارات التحكيمية ووجود مجاملة لحامل لقب كأس العالم، وهي اتهامات سبق أن نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صحتها مرارًا.



