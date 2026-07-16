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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: من قال إن حسام حسن أخطأ؟.. توخيل فعل الشيء نفسه أمام الأرجنتين

فايق
فايق
يارا أمين

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن ما حدث في مواجهة إنجلترا والأرجنتين بنصف نهائي كأس العالم 2026، أعاد إلى الأذهان السيناريو نفسه الذي عاشه منتخب مصر أمام "التانجو"، مشيرًا إلى أن الدفاع أمام الأرجنتين لم يكن كافيًا لإيقاف ليونيل ميسي.

وقال فايق، خلال برنامجه "فايق في المونديال": "هل الإنجليز مدافعوش قدام الأرجنتين؟ لا والله، من الدقيقة 55 وهم بيقفلوا، وهل ده نفع؟ لا، وهل ده شفع؟ لا".

وأضاف: "فيه ناس كانت بتقول حسام حسن كان لازم يدافع ويقفل، طيب توماس توخيل عمل كده، من الدقيقة 55 وهو بيدافع، وفي الآخر حصلت نفس الريمونتادا بنفس التفاصيل".

وتابع: "لما إنجلترا سجلت في الدقيقة 55 فرحت، لأن السيناريو فكرني بمباراة مصر، إحنا كنا متقدمين واتقلبت علينا المباراة، وكأن المشهد بيتكرر بالحرف".

وأشاد فايق بالإمكانات الاستثنائية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلًا: "آخر عشر دقائق بتوع ميسي مختلفين تمامًا، هو لاعب غير طبيعي، بيعمل تمريرات حاسمة وكروسات بطريقة مبهرة، وكأنه بيبدأ مباراة جديدة في الدقائق الأخيرة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ميسي عنده قدرة غريبة على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة، وده اللي شفناه قدام مصر، وشفناه بيتكرر أمام إنجلترا".

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على منتخب إنجلترا، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، والمقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة الحالية من المونديال.

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