مدبولي: إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تنسق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للفئات المختلفة وفقاً لما نقلته قناة إكسترا نيوز.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأوضح مدبولي أن جهود الحكومة تشمل العمالة غير المنتظمة، والعاملين بالمهن الحرة، والمصريين العاملين بالخارج، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أهمية استمرار العمل على تطوير آليات الدعم والرعاية بما يضمن توفير خدمات أفضل لهذه الفئات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.