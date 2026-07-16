إبراهيموفيتش يسخر من إنجلترا بعد الخروج من المونديال: الكأس لن تعود إلى الوطن

وجه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رسالة ساخرة إلى الجماهير الإنجليزية، عقب خروج منتخب إنجلترا من الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، على يد منتخب الأرجنتين.

وقال إبراهيموفيتش فى تصريحات تلفزيونية : "إنجلترا، حان وقت العودة إلى الديار. الكأس لن تعود إلى الوطن... أعتذر، لكن رحلتكم انتهت."

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قد حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على إنجلترا بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم 2026، يوم الأحد المقبل، في مواجهة مرتقبة تقام على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى منتخب الأرجنتين للحفاظ على لقبه العالمي، بينما يأمل المنتخب الإسباني في استعادة الكأس بعد غياب طويل.