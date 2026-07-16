رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد حفظ شكوى زيزو

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بحفظ شكوى أحمد مصطفى "زيزو" المقدمة من نادي الزمالك، مؤكدًا أن القرار جاء متوافقًا مع ما سبق أن أعلنه بشأن أحقية اللاعب.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كثير من الصحفيين قالوا إن القرار طلع لصالح زيزو، وإن خلال أيام هيتم الإعلان، وأنا قلت إن زيزو ليس له حق، وشرحت ده، وعبد الواحد السيد مدير الكرة السابق شرح ده عن اطلاع بالعقد، وطلع القرار إن زيزو لا يحق له 82 مليون جنيه.. أخيرًا فين الاعتذار عن المعلومة المضروبة؟"

وكان أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، قد تلقى خطابًا من إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن القرار النهائي بشأن الشكوى المقدمة من نادي الزمالك.

وجاء في الخطاب أن إدارة شؤون اللاعبين قررت حفظ شكوى نادي الزمالك، وعدم توقيع أي غرامات على اللاعب، لتنتهي بذلك الأزمة التي شغلت الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية