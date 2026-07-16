الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام.. مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خطة تطوير الإعلام، والمقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

وضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير قطاع الإعلام

وأوضح مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه تم عقد لقاء مع وزير الدولة للإعلام ورؤساء المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية، لوضع الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير قطاع الإعلام.

وأكد أن العمل يجري على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بتطوير منظومة الإعلام، بما يواكب المتغيرات الحالية ويعزز دور المؤسسات الإعلامية.