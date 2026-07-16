الأزهر.. انطلاق مشروع بستان الإبداع للطفل بالتعاون مع وزارة الثقافة

في إطار توجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، بأهمية اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم، وتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى طلاب المعاهد الأزهرية، انطلقت أمس أولى جولات الموسم الثالث من مشروع «بستان الإبداع للطفل»، الذي ينفذه مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، ضمن جهود الأزهر في رعاية المواهب الإبداعية وصقلها، وترسيخ الوعي الثقافي والوطني لدى طلابه.

وجاءت أولى جولات الموسم الثالث بزيارة ثقافية إلى قصر عائشة فهمي بالزمالك، شاركت فيها 30 طالبة من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية، حيث تعرفن على القيمة التاريخية والمعمارية للقصر، كما زرن معرض «صورة مصر» الذي يوثق أبرز محطات التاريخ المصري الحديث، في تجربة ثقافية هدفت إلى تعزيز ارتباط الطالبات بتاريخ الوطن وإبراز ملامح هويته الحضارية.

وتضمن برنامج الجولة ندوة تفاعلية بعنوان «صورة مصر» تناولت دلالات المعرض وأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، أعقبها تنفيذ ورشة فنية لتصميم لوحات «كولاج» مستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة، بإشراف متخصصين من قطاع الفنون التشكيلية. واختُتمت الفعاليات بفقرات إنشاد وطني قدمتها الطالبات الموهوبات، تلاها التقاط صورة تذكارية جماعية.

وشهدت الجولة حضور الناقد الفنان محمد كمال، المشرف والمؤسس لمشروع «بستان الإبداع للطفل»، والدكتورة سلوى حمدي، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، والدكتورة عائشة بدوي، مدير المشروع بالأزهر وعضو المكتب الفني لوكيل الأزهر الشريف، والدكتور علي سعيد، مدير عام مراكز الفنون، والأستاذ أسامة عادل، المدير التنفيذي للمشروع بوزارة الثقافة، والأستاذة منى رمضان، المنسق العام للمشروع، إلى جانب الأستاذة مروة محي، مدير متحف راتب صديق، والأستاذة مها كامل، مدير متحف محمد محمود خليل، والأستاذة أماني الحناوي، مدير متحف محمد ناجي، وعدد من مسؤولي الأزهر الشريف ووزارة الثقافة.

ويجسد مشروع «بستان الإبداع للطفل» رؤية الأزهر الشريف في الاستثمار في طاقات النشء، من خلال دمج طلاب المعاهد الأزهرية في الأنشطة الثقافية والفنية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على المتاحف والمؤسسات الثقافية، بما يسهم في تنمية مواهبهم، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي الحضاري والثقافي لديهم.

ويأتي انطلاق الموسم الثالث استكمالًا للشراكة المثمرة بين الأزهر الشريف ووزارة الثقافة، بعد النجاح الذي حققه الموسم الثاني، والذي شهد تنظيم جولات وأنشطة ثقافية وفنية لطلاب المعاهد الأزهرية في ثلاث محافظات، واختُتم بإقامة معرض فني للأعمال المشاركة، بحضور معالي وزير الثقافة، وقيادات الأزهر الشريف، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة.