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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عطاالله: تشكيل مجموعة تطوعية من المحامين لرصد الإساءات إلى المهنة وإحالتها للنقابة

المحامين
المحامين

أعلن الدكتور أيمن عطاالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، تشكيل مجموعة تطوعية من شباب المحامين لرصد وتوثيق "التجاوزات والإساءات" التي تستهدف مهنة المحاماة على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالة نتائج الرصد إلى نقابة المحامين لاتخاذ ما تراه من إجراءات.

وأوضح عطاالله، في بيان صحفي، أن تشكيل المجموعة يأتي انطلاقًا من المسؤولية الأدبية والمهنية تجاه مهنة المحاماة، مؤكدًا أن المجموعة ليست مكلفة من نقابة المحامين أو أي جهة رسمية، ولا تدعي تمثيل أي مؤسسة، وإنما تعمل بدافع الحفاظ على هيبة المهنة وصون مكانتها.

وأشار إلى أن مهمة المجموعة تتمثل في حصر ورصد جميع الصفحات والمحتويات التي تتعمد الإساءة إلى مهنة المحاماة أو تشويه صورتها أو استخدام أساليب لا تليق برسالتها، مع توثيق ما يتم رصده لإعداد ملف متكامل يُعرض على نقابة المحامين.

وأضاف أنه عقب الانتهاء من أعمال الرصد سيتم إخطار النقابة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، ومطالبتها بمخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصفحات والمحتويات المخالفة، إلى جانب ما قد تراه النقابة من إجراءات قانونية أو تأديبية.

وأكد عطاالله أن الهدف من المبادرة ليس الدخول في خصومات أو تصفية حسابات مع أي شخص، وإنما الدفاع عن سمعة مهنة المحاماة وحماية آلاف المحامين الذين يرفضون، بحسب البيان، تحويل المهنة إلى مادة للإثارة أو وسيلة لتحقيق الشهرة على حساب كرامتها.

كما وجّه دعوة إلى المحامين في مختلف المحافظات للمشاركة في العمل التطوعي، من خلال إرسال روابط أو صور أو مقاطع أو مستندات تتضمن أي محتوى يسيء إلى المحاماة، لتوثيقها وإضافتها إلى ملف الرصد المزمع تقديمه إلى نقابة المحامين.

وشدد على أن الدفاع عن المحاماة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المحامين، وليس مسؤولية مجلس أو لجنة بعينها، مؤكدًا استمرار المبادرة في أداء عملها للحفاظ على هيبة المهنة والتصدي لمحاولات الإساءة إليها.

أيمن عطالله نقابة المحامين شباب المحامين المحاماة

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