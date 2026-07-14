برلماني: توجيهات الرئيس لتطوير الإعلام تعكس رؤية الدولة لبناء إعلام مهني يواكب المتغيرات

أكد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير المنظومة الإعلامية، تعكس اهتمام القيادة السياسية بإعادة صياغة المشهد الإعلامي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز دور الإعلام في دعم مسيرة التنمية وبناء الوعي.

وأشار سلطان في تصريحاته إلى أن توجيهات الرئيس بعقد مؤتمر وطني لتطوير الإعلام في ديسمبر المقبل تمثل خطوة مهمة نحو فتح حوار مهني واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في صياغة رؤية متكاملة لتطوير الإعلام المصري، ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.

مراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية

وأوضح عضو مجلس النواب أن مراجعة أوضاع المؤسسات الإعلامية، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، تمثل ضرورة لضمان استدامة تلك المؤسسات، وتمكينها من أداء رسالتها الوطنية بكفاءة، مؤكدًا أن أي عملية تطوير حقيقية تبدأ بتقييم الواقع ووضع حلول عملية للتحديات القائمة.

دعم الإعلام المهني المسؤول

وأضاف أن الاهتمام بملفات إتاحة المعلومات، ودعم الإعلام المهني المسؤول، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي، يعكس إدراك الدولة لأهمية الإعلام باعتباره أحد أهم أدوات تشكيل الوعي المجتمعي، ونقل الحقائق للمواطنين بصورة دقيقة ومتوازنة.

وشدد النائب محمد سلطان على أن توصيات اللجنة العليا لتطوير الإعلام تمثل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والتكنولوجيا، وهو ما يتطلب تحديث أدوات العمل الإعلامي بما يواكب هذه المتغيرات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيسهم في بناء منظومة إعلامية أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر التزامًا بالمعايير المهنية، بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويحافظ على حق المواطن في الحصول على المعلومات الصحيحة.