مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم في كأس العالم.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة مجانًا

تتجه أنظار جماهير الكرة العالميه لمتابعة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا بنظيره الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “إيه تي آند تي” في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا في التأهل للدور نصف النهائي عقب الفوز امام المغرب بهدفين بينما تأهل منتخب إسبانيا عقب الفوز امام بلجيكا بنتيجة (2-1).

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مباريات كأس العالم بث مباشر





وأعلنت شبكة بي إن سبورتس نقل مباراة فرنسا وإسبانيا بث مباشر عبر 4 قنوات وهي: beIN SPORTS MAX 1 HD، وقناة beIN SPORTS MAX 2 HD و beIN SPORTS MAX 3 HD، وbeIN SPORTS MAX 4 HD.

ويمكن مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا بث مباشر عبر قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا بث مباشر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معامل الاستقطاب: أفقي.



