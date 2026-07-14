منذ انطلاق البطولة حتي نصف نهائي ... فرنسا الحصان الرابح في كأس العالم 2026

تتجه أنظار جماهير الكرة العالميه مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة نصف نهائي كأس العالم بين منتخب فرنسا واسبانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقلها شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قنواتها المخصصة لتغطية البطولة.

مشوار فرنسا منذ انطلاق كاس العالم حتي نصف نهائي

وبدا منتخب فرنسا منافسات كأس العالم بشكل قوي حيث تصدر المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب الفوز على السنغال (3-1)، والعراق (3-0)، والنرويج (4-1).

وفي الأدوار الإقصائية، تخطى "الديوك" منتخب السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ثم فاز على باراجواي بهدف دون رد في ثمن النهائي، قبل أن يحسم مواجهة المغرب في ربع النهائي بثنائية نظيفة.