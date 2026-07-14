تشكيل فرنسا المتوقع أمام إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية مساء اليوم إلى ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية. المقام عليه مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.

تنطلق مواجهة فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس.

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ومن المتوقع ان يخوض منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس دينييه.

الوسط: مانو كونيه، أدريان رابيو.

الوسط الهجومي: عثمان ديمبيلي، مايكل أوليس، ديزيري دوي.

الهجوم: كيليان مبابي.