تشكيل إسبانيا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية مساء اليوم إلى ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس الأمريكية. المقام عليه مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم.

تنطلق مواجهة فرنسا وإسبانيا اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة دالاس.

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ومن المتوقع ان يخوض منتخب اسبانيا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.