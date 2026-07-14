دعم للفلاح .. محافظ الغربية يُهدي المزارعين فراطات الذرة مجانا ويتفقد المحاصيل.. صور

سلّم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، 26 مزارعًا من أبناء مراكز ومدن المحافظة فراطات الذرة مجانًا، دعمًا لهم واستعدادًا لموسم حصاد الذرة الشامية. وتُسهم هذه الفراطات في فصل حبوب الذرة عن الكيزان بسرعة وكفاءة، بما يقلل الوقت والجهد وتكلفة الحصاد، ويعزز الاستفادة من المحصول. وأعرب المزارعون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تعكس اهتمام الدولة بدعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء عنه،بحضور المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع دعم الفلاح على رأس أولوياتها، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي. وقال المحافظ: “نحرص على تقديم كل أوجه الدعم للمزارعين وتوفير الخدمات التي تساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفلاح المصري.”

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال جولته بمديرية الزراعة، تفقد المحافظ إدارات مديرية الزراعة، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وفي مقدمتها منظومة كارت الفلاح، موجهًا بسرعة إنجاز الإجراءات وتيسير الخدمات، مع التشديد على التصدي بكل حسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية. كما تفقد منافذ بيع منتجات المديرية، واطمأن على توافر اللحوم والسلع الغذائية والخضروات والحبوب والأسمدة بأسعار مخفضة، موجهًا باستمرار توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وفي مقدمتها الزيت والسكر والأرز والسمن والدقيق.

دعم الفلاح

واختتم اللواء الدكتور علاء عبد المعطي جولته بعقد اجتماع مع مسؤولي جهاز حماية الأراضي بمديرية الزراعة، شدد خلاله على التصدي بكل حسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية، ورفع درجة الاستعداد والرقابة على مدار 24 ساعة، مع سرعة إزالة أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية.