الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 234 محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 34 بعد المائتين، حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة في يومها 234 أطنانا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: سلال غذائية، دقيق، مواد طبية وإغاثية، أدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.