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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً بمهرجان الأوبرا الصيفي في الإسكندرية

علي الحجار
علي الحجار
قاسم
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يلتقي الفنان علي الحجار جمهوره في الإسكندرية يوم 23 يوليو الجاري، من خلال حفل غنائي كبير يقيمه على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.
 

يقدّم الحجار خلال الحفل مجموعة من أعذب أغانيه التي ارتبط بها جمهوره على مدى أكثر من أربعين عامًا، ومن بينها: "بوابة الحلواني"، "الليل وآخره"، "زيدي حبي"، "في قلبي جرح قديم"، "تيجي نتعاتب"، "عارفة"، و"مسألة مبدأ". كما يستعيد الجمهور معه تترات مسلسلات شهيرة تركت بصمة خاصة، أبرزها "الشهد والدموع" و"المال والبنون".
 

ولا يقتصر برنامج الحفل على الأغاني القديمة، بل يتضمن أيضًا عددًا من الأعمال الجديدة التي طرحها الحجار مؤخرًا، إضافة إلى مقطوعات موسيقية يؤديها بمصاحبة فرقته الموسيقية.

يقام الحفل في إطار سلسلة الحفلات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية خلال مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويشارك في فعاليات المهرجان نخبة من نجوم الغناء والموسيقى.

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