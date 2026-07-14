محمد إمام: الشعب هو اللي صرف عليا.. وتذاكر أفلام الزعيم دخلتني أحسن المدارس والجامعات

أكد الفنان محمد إمام، خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن الفضل بعد الله في تعليمه ومستقبله يعود إلى الجمهور، مشيرًا إلى أن إيرادات أفلام والده الزعيم عادل إمام هي التي وفرت له فرصة الدراسة في أفضل المدارس والجامعات.

وقال محمد إمام: “الشعب هو اللي صرف عليا، ودخلني مدارس وجامعات كويسة من فلوس تذاكر أفلام أبويا، وأنا عمري ما هنسى فضل الناس عليا.”

وأضاف الفنان محمد إمام، أن الجمهور لا يزال يواصل دعمه له حتى الآن، موضحًا: “دلوقتي نفس الجمهور هو اللي بيدعمني في شغلي، وبفضل ربنا ثم حب الناس، هو كمان بيساهم في مستقبل ولادي.”