11 شهيدا وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية متلاحقة.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنه منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، سقط في قطاع غزة 11 شهيدًا، وأُصيب العشرات من المواطنين جراء الغارات الإسرائيلية المتلاحقة التي استهدفت أكثر من منطقة في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أبرز هذه الغارات كانت باتجاه نقطة للشرطة في منطقة جباليا شمال القطاع، حيث استُشهد جراء هذا القصف المباشر 7 فلسطينيين، من بينهم عناصر من الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى طفلة فلسطينية كانت على مقربة من المكان، الذي يحيط به أيضًا عدد كبير من خيام النازحين الفلسطينيين.

وأوضح أن طائرة إسرائيلية مسيّرة أطلقت 3 صواريخ باتجاه نقطة الشرطة الفلسطينية، ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الشهداء والمصابين.

وأفاد بأنه في جنوب القطاع، وتحديدًا في المنطقة الغربية من مدينة خان يونس، أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية صاروخًا باتجاه إحدى خيام النازحين الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني على الفور وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أنه في المنطقة الغربية أيضًا من مدينة رفح الفلسطينية، كثفت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في محيط المنطقة من إطلاق نيرانها بشكل مباشر باتجاه خيام النازحين، ما أدى إلى استشهاد طفل، كما أُعلن قبل قليل عن استشهاد أحد الشبان الفلسطينيين من سكان المنطقة.

أصوات الانفجارات

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية وعمليات النسف المتكررة، فإن المناطق الشرقية تشهد تصعيدًا مستمرًا، لا سيما شرق مدينة خان يونس، حيث لا تهدأ أصوات الانفجارات الناجمة عن عمليات النسف المتواصلة.