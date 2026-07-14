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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهداء في غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على
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قال مجمع ناصر الطبي باستشهاد المواطن باسم مسعد ارميلات متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل يومين.

في التفاصيل، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين،  في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينهم مواطن استهدفه قصف على حي تل الهوى بمدينة غزة، وآخر في مخيم المغازي، وثالث متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام في مواصي خانيونس، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيرة على مناطق متفرقة من القطاع.

أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية مقابل ملعب الوحدة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أُعلن عن استشهاد المواطن طارق حميد قشطة متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في منطقة مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد مواطن إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية منزلًا في مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وسط القطاع أيضًا، تعرضت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي إسرائيلي. وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الأحد، ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر2025، إلى 1100 شهيد، فيما بلغ عدد المصابين 3546، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و223 شهيدًا، بالإضافة إلى 173 ألفًا و654 جريحًا بإصابات متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

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