الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران

أعلن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم /الثلاثاء/ أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن العملية نفذت بكفاءة عالية في إطار الإجراءات العسكرية المتخذة لحماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة المواطنين.

وأوضح المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما تعاملت فرق سلاح الهندسة الملكي مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفقا للإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء مهامها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتتابع مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي.

وشدد على أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستواجه بكل حزم، وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

كما دعا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على الأخبار والمعلومات، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.