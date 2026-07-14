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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو سليم يحيي حفلين بالقاهرة والإسكندرية

عمرو سليم
عمرو سليم
أحمد إبراهيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يواصل المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، تقديم أمسياته الفنية المميزة، مستضيفا نخبة من أبرز الموسيقيين والمطربين منهم الموسيقار عمرو سليم، في إطار برنامج يهدف إلى إثراء المشهد الموسيقي وتقديم تجارب تجمع بين الأصالة والحداثة. 

ويأتي الموسيقار عمرو سليم ضمن أبرز المشاركين في فعاليات الدورة الحالية، من خلال حفلين ينتظرهما جمهور الموسيقى الراقية في القاهرة والإسكندرية.

ويطل عمرو سليم على جمهور العاصمة في أولى حفلاته مساء الثلاثاء 4 أغسطس، في تمام الثامنة والنصف، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم أمسية موسيقية تضم مجموعة من أشهر مؤلفاته التي صنعت حضوره الفني على مدار سنوات، وتميزت بمزجها بين الروح الشرقية والتوزيعات الموسيقية المعاصرة.

ويواصل سليم مشاركته في المهرجان بحفل ثان يقام مساء الخميس 6 أغسطس، في تمام الثامنة والنصف، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ليمنح جمهور المدينة الساحلية فرصة الاستمتاع بباقة من أبرز أعماله، التي لاقت نجاحا واسعا ونالت إعجاب محبي الموسيقى الآلية والمؤلفات الحديثة.

تفاصيل حفل عمرو سليم

ومن المنتظر أن يقدم الموسيقار خلال الحفلين برنامجا فنيا متنوعا، يضم مختارات من أعماله التي تعكس أسلوبه الخاص في التأليف الموسيقي، والذي يجمع بين الإحساس الشرقي واللمسات العالمية، في تجربة تثري الذائقة الفنية وتؤكد مكانته كأحد أبرز المؤلفين الموسيقيين في مصر.

وتأتي هذه المشاركة ضمن البرنامج الحافل للمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي يواصل استقطاب عدد كبير من الفنانين والموسيقيين، مقدما لجمهوره أمسيات متنوعة تلبي مختلف الأذواق، وتؤكد دور دار الأوبرا المصرية في دعم الفنون الجادة ونشر الثقافة الموسيقية.

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