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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد الفيشاوي بعد تكريم اسم والده: فخورون بإرث فاروق الفيشاوي الفني

احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
يمنى عبد الظاهر
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عبر الفنان أحمد الفيشاوي عن اعتزازه بتكريم اسم والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، الذي أُقيم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وشارك أحمد الفيشاوي متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» صورًا من مراسم التكريم، معبرًا عن مشاعره تجاه هذه اللفتة، وكتب: «يا رب النجم الكبير فاروق الفيشاوي فخور بينا أنا وأخويا عمر، زي ما إحنا فخورين بيك».

وأضاف: «وشكر خاص لوزارة الثقافة المصرية، ومهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، ودار الأوبرا المصرية، لتكريم والدنا الفنان الكبير فاروق الفيشاوي».

وشهد الحفل تسلم أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر درع التكريم، الذي مُنح تقديرًا للمسيرة الفنية الحافلة التي قدمها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وإسهاماته البارزة في السينما والدراما والمسرح المصري

يُذكر أن أحمد الفيشاوى عرض له مؤخرا فيلم «سفاح التجمع»، ويشاركه البطولة كل من صابرين، وجيسكا حسام الدين، ومريم الجندي، وآية سليم، والعمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.
 

الفنان أحمد الفيشاوي الراحل فاروق الفيشاوي مهرجان القاهرة الدولي المسرح المكشوف بدار الأوبرا

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