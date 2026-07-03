بتمارين شاقة.. أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام".

وظهر أحمد الفيشاوي من الجيم، أثناء أدائه التمارين الرياضية الشاقة، ليستعرض لياقته البدنيه، مما حاز على اعجاب و تفاعل متابعيه.



ارتباط أحمد الفيشاوي



وكان أحمد الفيشاوي أعلن مؤخرًا ارتباطه رسميًا بكاميلا فيونا، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه ممسكًا بيدها أثناء ارتدائهما ملابس الغطس، وعلق قائلًا: «أخيرًا لقيت حورية البحر الخاصة بي».

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد الفيشاوي طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم حين يكتب الحب، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.