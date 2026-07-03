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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"أيادي" تبحث مع "أفريكسيم بنك" تعزيز المدفوعات الرقمية و البنية التحتية في أفريقيا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبل أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ورئيس مجلس إدارة  "أيادي للاستثمار والتنمية" وفد من بنك التصدير والاستيراد الافريقي "أفريكسيم بنك" ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الشركة لبحث سبل التعاون فى مجال المدفوعات الرقمية و البنية التحتية .

وذلك في إطار استراتيجية شركة "أيادي" التابعه بنك الاستثمار القومي، للتوسع فى مجال خدمات التمويل الغير مصرفى وتعزيز الشمول المالي بمصر و القارة الإفريقية وذلك بحضور هيثم المعايرجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك ومايك أوبالو الرئيس التنفيذي لقطاع المدفوعات الرقمية وأوينو أكيلو مدير قطاع البنوك الافريقية ممثلين عن البنك والسيد شريف طارق مساعد وزير التخطيط ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحازم كامل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر ورافع صالح المدير التنفيذي لقطاع رأسمال المخاطر و علاء كاسب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر و اللواء حازم سعفان رئيس مجلس إدارة شركة "سهل" و السيد عبدالله عسل الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "سهل" و محمد المليجى رئيس قطاع التطوير بشركة سهل .

 و رحب أسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" بالحضور مؤكدا أن الشركة ترحب بكل المبادرات والشراكات التى تعمل على التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية واننا نقوم حاليا التوسع فى نطاق خدمات التمويل الغير مصرفى بهدف تعزيز الشمول المالي و المدفوعات الرقمية و التحويلات عبر القارة الإفريقية و اقامة شراكات استراتيجية لفتح أسواق جديدة وتطوير مشاريع تقنية تعاونية وذلك من خلال شركة "سهل " إحدى الشركات التابعة وهي منصة رقمية لأدارة و دفع الفواتير وشحن كروت الخدمات مسبقة الدفع مباشرة عبر الهاتف المحمول بالتعاون مع الجهات الحكومية و تدعم دفع كافة الفواتير بالإضافة إلى أقساط الشركات الاستهلاكية والتي تخدم حاليا أكثر من 12 مليون عميل من خلال تقديم ما يزيد عن 50 خدمة مختلفة .

وأضاف صالح أن شركة" أيادي" الذراع الاستثمارى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستثمر حاليا في 10 شركات تعمل فى قطاعات الخدمات المالية الغير مصرفية و المدفوعات الالكترونية والاعلام و الرعاية الصحية و التطوير الصناعى و التعليم موضحا أن تلك الاستثمارات حققت عائدا على رأسمال المال المدفوع تجاوز 3.2 مرة 

 أكد هيثم المعايرجى نائب ئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الافريقي "أفريكسيم بنك" اننا نلتزم بالعمل المشترك وتوحيد الجهود و الموارد من أجل دعم و الاستقرار المالى و تعزيز النمو الاقتصادى المستدام في إفريقيا و تعزيز التجارة البينية الأفريقية ودعم التصنيع و تعميق المكون المحلى و دعم الصادرات المصرية والقطاع الخاص والمؤسسات الشبه حكومية لتعزيز التجارة بين القارة و مصر موضحا أن البنك يعمل في 65 دولة ويضم فى نطاق عمله 53 دولة أفريقية و يعمل جزء كبير منها فى التكامل المالي و المدفوعات الرقمية و يقوم البنك ايضا بدعم منصات التسوية كحل غير مصرفى هام لتسوية المعاملات التجارية بين مصر والدول الأفريقية بالعملات المحلية. اضاف ان مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع البنك و يجمعهم هدف مشترك يتمثل فى الإسراع من التنمية الاقتصادية الافريقية و دفع جهود التصنيع وتحقيق الرخاء الاقتصادي الشامل والمستدام بجميع أنحاء القارة موضحا أن هناك شراكات استراتيجية قوية تجمع البنك مع مصر و أن البنك يهتم بدعم القطاعات الحيوية منها الخدمات المالية و البنية التحتية الصناعية و التصنيع و النفط و الغاز.

الاستثمار أيادي أفريكسيم بنك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المدفوعات الرقمية

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