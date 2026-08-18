بالأرقام.. الأهلي الأغلى وإمام عاشور يتربع على عرش نجوم الدوري

أسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري بعدما شهدت سوق الانتقالات نشاطًا لافتًا من جانب عدد كبير من الأندية وفي مقدمتها الأهلي وبيراميدز اللذان دخلا الموسم الجديد بطموحات كبيرة بعدما دعما صفوفهما بعدد من الصفقات التي تستهدف المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ومع اكتمال قوائم الأندية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد بدأت ملامح خريطة القيمة السوقية للمسابقة في الظهور بصورة أوضح وسط تغييرات طرأت على القيمة المالية لعدد من اللاعبين والأندية بعد تحركات الميركاتو.

وبحسب بيانات موقع ترانسفير ماركت تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لأندية الدوري المصري في الموسم الجديد نحو 167.68 مليون يورو في ظل مشاركة 20 فريقًا في المسابقة.

وتقام منافسات الدوري بنظام المرحلة الأولى من دور واحد قبل تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين؛ تضم الأولى 6 فرق تتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بينما تضم مجموعة تفادي الهبوط 14 فريقًا يصارع أربعة منها للنجاة من الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

الأهلي يغرد منفردًا في صدارة الأغلى

فرض الأهلي نفسه على قمة ترتيب الأندية المصرية من حيث القيمة السوقية بعدما بلغت قيمة تشكيلته نحو 36.28 مليون يورو ليبتعد بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

وتعكس صدارة الأهلي حجم العناصر الموجودة في قائمته خاصة مع امتلاكه مجموعة من اللاعبين الدوليين وأصحاب الخبرات إلى جانب الصفقات الجديدة التي دعمت الفريق قبل بداية الموسم.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بقيمة سوقية تصل إلى 26.38 مليون يورو ليواصل النادي السماوي تأكيد حضوره بين أندية القمة مستفيدًا من امتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين في الدوري المصري.

أما الزمالك فيحتل المركز الثالث بقيمة سوقية تبلغ نحو 14.98 مليون يورو بينما تأتي أندية سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي ضمن المراكز التالية في ترتيب الأندية الأعلى قيمة.

ويكشف الفارق بين الثلاثي الكبير وبقية أندية المسابقة عن التفاوت الواضح في القيمة السوقية خاصة مع اعتماد عدد من الأندية على المواهب الشابة والصفقات محدودة التكلفة.

المقاولون العرب أكبر المستفيدين

لم تكن الأندية الكبيرة وحدها صاحبة الحضور في سباق القيمة السوقية إذ نجح المقاولون العرب في تسجيل ارتفاع ملحوظ بعد فترة الانتقالات.

وارتفعت القيمة السوقية للفريق من نحو 4.23 مليون يورو إلى 5.03 مليون يورو ليصبح بذلك أبرز الأندية التي حافظت على وجودها في الدوري ونجحت في زيادة قيمتها السوقية عقب الميركاتو.

وتشير هذه الزيادة إلى نجاح النادي في دعم قائمته بعناصر ساهمت في رفع القيمة الإجمالية للفريق وهو ما قد يمنحه دفعة إضافية قبل خوض منافسات الموسم الجديد.

وفي المقابل يأتي بترول أسيوط في ذيل ترتيب الأندية من حيث القيمة السوقية بقيمة تبلغ نحو 625 ألف يورو فقط.

ويبدو الفارق شاسعًا بين بترول أسيوط والأندية الكبرى لدرجة أن القيمة السوقية لبعض اللاعبين في فرق القمة تتجاوز إجمالي القيمة السوقية للفريق الصاعد حديثًا إلى الدوري.

إمام عاشور الأغلى في الدوري المصري

وعلى مستوى اللاعبين يحتفظ إمام عاشور نجم وسط الأهلي بصدارة قائمة الأغلى في الدوري المصري من حيث القيمة السوقية بعدما وصلت قيمته إلى 5 ملايين يورو وفقًا لبيانات ترانسفير ماركت.

وجاءت القيمة الجديدة للاعب في ظل المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية إلى جانب حضوره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 وهو ما عزز مكانته ضمن أبرز لاعبي الكرة المصرية من الناحية التسويقية.

ويأتي زميله في الأهلي مروان عطية في المركز الثاني بقيمة سوقية تبلغ 4 ملايين يورو ليؤكد لاعبو خط وسط الفريق الأحمر سيطرتهم على صدارة الترتيب.

وفي المركز الثالث يظهر أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي بقيمة سوقية تصل إلى 3.5 مليون يورو بينما يكمل مهند لاشين لاعب بيراميدز قائمة الأربعة الأوائل بقيمة تبلغ 3 ملايين يورو.

ويعد لاشين صاحب أعلى قيمة سوقية بين اللاعبين من خارج الأهلي في المراكز الأربعة الأولى في انعكاس واضح لهيمنة قطبي الكرة المصرية على قائمة أغلى اللاعبين في المسابقة.

أرقام تكشف شكل المنافسة الجديدة

وتعكس خريطة القيمة السوقية للدوري المصري قبل بداية الموسم الجديد حجم الفوارق بين الأندية لكنها في الوقت نفسه لا تمثل بالضرورة مؤشرًا حاسمًا على النتائج داخل الملعب.

فالأهلي يدخل الموسم باعتباره صاحب أعلى قيمة سوقية وبيراميدز يطارده بقوة بينما يحاول الزمالك استعادة مكانته على مستوى المنافسة في الوقت الذي تسعى فيه أندية مثل سيراميكا كليوباترا والمصري والمقاولون العرب إلى كسر هيمنة الكبار وتحقيق نتائج تتناسب مع طموحاتها.

ومع انطلاق الموسم بنظامه الجديد ستكون القيمة السوقية أمام اختبار حقيقي خاصة أن تقسيم الأندية إلى مجموعتي التتويج والهبوط سيجعل كل نقطة ذات أهمية مضاعفة سواء في صراع القمة أو معركة البقاء.

وبين أسماء لامعة تتصدر قائمة الأغلى وأندية صاعدة تحاول إثبات نفسها تبدو النسخة الجديدة من الدوري المصري مفتوحة على منافسة أكثر شراسة في انتظار أن تكشف المباريات مدى قدرة القيمة السوقية على ترجمة نفسها إلى تفوق حقيقي فوق أرض الملعب.