موعد انطلاق الدوري المصري 2026-2027

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، حيث تبدأ الجولة الأولى يوم الجمعة 21 أغسطس، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس، وسط مواجهات قوية أبرزها لقاء الأهلي أمام إنبي، والزمالك أمام الاتحاد السكندري.

الجمعة 21 أغسطس

وادي دجلة × زد – 5 مساءً – استاد السلام

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد الإسكندرية

الزمالك × الاتحاد السكندري – 8 مساءً – استاد القاهرة

السبت 22 أغسطس

طلائع الجيش × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

بترول أسيوط × بتروجت – 5 مساءً – استاد أسمنت أسيوط

غزل المحلة × بيراميدز – 8 مساءً – استاد غزل المحلة

المصري × سموحة – 8 مساءً – استاد السويس الجديد

الأحد 23 أغسطس

الجونة × مودرن سبورت – 5 مساءً – استاد خالد بشارة

سيراميكا × القناة – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة

وتشهد الجولة الافتتاحية مواجهات تحمل أهمية كبيرة للفرق الطامحة إلى بداية قوية، خاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز، في موسم يُنتظر أن يشهد منافسة قوية منذ الأسابيع الأولى.