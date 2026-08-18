موعد انطلاق الدوري المصري 2026-2027

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، حيث تبدأ الجولة الأولى يوم الجمعة 21 أغسطس، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس، وسط مواجهات قوية أبرزها لقاء الأهلي أمام إنبي، والزمالك أمام الاتحاد السكندري.
الجمعة 21 أغسطس
وادي دجلة × زد – 5 مساءً – استاد السلام
أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد الإسكندرية
الزمالك × الاتحاد السكندري – 8 مساءً – استاد القاهرة
السبت 22 أغسطس
طلائع الجيش × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة
بترول أسيوط × بتروجت – 5 مساءً – استاد أسمنت أسيوط
غزل المحلة × بيراميدز – 8 مساءً – استاد غزل المحلة
المصري × سموحة – 8 مساءً – استاد السويس الجديد
الأحد 23 أغسطس
الجونة × مودرن سبورت – 5 مساءً – استاد خالد بشارة
سيراميكا × القناة – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس
الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة
وتشهد الجولة الافتتاحية مواجهات تحمل أهمية كبيرة للفرق الطامحة إلى بداية قوية، خاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز، في موسم يُنتظر أن يشهد منافسة قوية منذ الأسابيع الأولى.