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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد انطلاق الدوري المصري 2026-2027

الدوري
الدوري
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، حيث تبدأ الجولة الأولى يوم الجمعة 21 أغسطس، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس، وسط مواجهات قوية أبرزها لقاء الأهلي أمام إنبي، والزمالك أمام الاتحاد السكندري.

الجمعة 21 أغسطس

وادي دجلة × زد – 5 مساءً – استاد السلام

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد الإسكندرية

الزمالك × الاتحاد السكندري – 8 مساءً – استاد القاهرة

السبت 22 أغسطس

طلائع الجيش × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

بترول أسيوط × بتروجت – 5 مساءً – استاد أسمنت أسيوط

غزل المحلة × بيراميدز – 8 مساءً – استاد غزل المحلة

المصري × سموحة – 8 مساءً – استاد السويس الجديد

الأحد 23 أغسطس

الجونة × مودرن سبورت – 5 مساءً – استاد خالد بشارة

سيراميكا × القناة – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة

وتشهد الجولة الافتتاحية مواجهات تحمل أهمية كبيرة للفرق الطامحة إلى بداية قوية، خاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز، في موسم يُنتظر أن يشهد منافسة قوية منذ الأسابيع الأولى.

الكرة المصرية الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الدوري الأهلي إنبي الزمالك الأهلي والزمالك وبيراميدز

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