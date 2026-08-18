عودة الإيجبشين ليج.. 10 مباريات في افتتاح النسخة 68 من الدوري المصري| المواعيد والقناة الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية إلى ملاعب الدوري الممتاز، مع انطلاق منافسات النسخة الـ68 من البطولة يوم الجمعة المقبل، الموافق 21 أغسطس، بمشاركة 20 فريقًا، وسط توقعات بمنافسة قوية على مدار الموسم.

وتشهد الجولة الافتتاحية إقامة 10 مباريات، موزعة على ثلاثة أيام، في بداية مشوار الأندية نحو تحقيق أهدافها، سواء بالمنافسة على اللقب أو البقاء في دوري الأضواء.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

الجمعة 21 أغسطس:

أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي.

الزمالك × الاتحاد السكندري.

وادي دجلة × زد.

السبت 22 أغسطس:

غزل المحلة × بيراميدز.

المصري × سموحة.

طلائع الجيش × المقاولون العرب.

بترول أسيوط × بتروجت.

الأحد 23 أغسطس:

سيراميكا × القناة.

الأهلي × إنبي.

الجونة × مودرن سبورت.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتُنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون سبورت، التي تقدم تغطية للمنافسات بمشاركة نخبة من المحللين الرياضيين.

نظام الدوري الجديد

وتقام المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة جميع الفرق الـ20، قبل أن يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين.

وتضم مجموعة التتويج 6 فرق تتنافس على لقب الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين في الموسم التالي.

50 مليون جنيه لبطل الدوري

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة زيادة كبيرة في قيمة الجائزة المالية المخصصة لبطل الدوري.

وكان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، قد أعلن أن بطل الدوري في الموسم المقبل سيحصل على 50 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه فقط في السابق.

وبذلك ترتفع قيمة مكافأة البطل إلى عشرة أضعاف قيمتها السابقة، في خطوة تستهدف زيادة قيمة المنافسة وتعزيز الجوانب الاستثمارية والتسويقية للبطولة المصرية.