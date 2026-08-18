برشلونة يدرس إعادة ماركوس راشفورد رغم صعوبة إتمام الصفقة

كشفت تقارير إعلامية عن استمرار اهتمام نادي برشلونة بإمكانية إعادة الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تجربته الناجحة مع النادي الموسم الماضي.

وكان راشفورد قد لعب مع برشلونة على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، قبل أن تنتهي فترة إعارته ويعود مجددًا إلى مانشستر يونايتد، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب موقع "Team Talk"، فإن برشلونة لم يغلق الباب أمام عودة راشفورد، ولا يزال النادي الكتالوني على تواصل مع ممثلي اللاعب، في إطار تقييم خياراته لتدعيم الخط الهجومي.

ويحتفظ برشلونة باهتمامه بإمكانية إعادة المهاجم الإنجليزي إلى ملعب كامب نو، خاصة بعدما قدم مستويات جيدة خلال فترة إعارته السابقة.

وأسهم راشفورد في 28 هدفًا مع برشلونة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، إلا أن النادي الإسباني قرر عدم تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة، والذي كانت قيمته تبلغ 30 مليون يورو، واتجه بدلًا من ذلك إلى التعاقد مع أنتوني جوردون باعتباره خيارًا هجوميًا على المدى الطويل.

موقف مانشستر يونايتد يعقد الصفقة

وعقب عودته إلى مانشستر يونايتد، أعاد مايكل كاريك راشفورد إلى حسابات الفريق الأول، إلا أن مستقبل اللاعب على المدى البعيد داخل ملعب أولد ترافورد لا يزال غير محسوم، مع إمكانية رحيله قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة يفضل في البداية الحصول على خدمات راشفورد من خلال إعارة جديدة، خاصة أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع مانشستر يونايتد لمدة عامين.

لكن النادي الإنجليزي لم يكن مستعدًا، وفقًا للتقرير، للنظر في خيار الإعارة، وتمسك بفكرة بيع اللاعب بشكل نهائي، وهو ما دفع برشلونة إلى عدم تفعيل بند الشراء خلال فترة الإعارة السابقة.

ويبدو أن راشفورد لا يمانع العودة إلى برشلونة، إلا أن إتمام الصفقة يتوقف بشكل أساسي على موقف مانشستر يونايتد.

وتظل إمكانية رحيل اللاعب عن النادي الإنجليزي قائمة، لكن عودته إلى برشلونة ستحتاج إلى تغيير في موقف إدارة مانشستر يونايتد، سواء بالموافقة على إعارة جديدة أو التوصل إلى صيغة تتضمن التزامًا بالشراء النهائي في نهاية فترة الإعارة.

وبذلك، يبقى مستقبل راشفورد مفتوحًا على عدة احتمالات، في الوقت الذي يواصل فيه برشلونة مراقبة الموقف تحسبًا لإمكانية إعادة المهاجم الإنجليزي إلى صفوفه.