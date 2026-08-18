طرابزون سبور يدرس طرح مجموعة منتجات خاصة بمحمد صلاح

يدرس نادي طرابزون سبور التركي إمكانية إطلاق مجموعة منتجات خاصة بنجمه المصري الجديد محمد صلاح، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته منتجات النادي منذ إتمام الصفقة، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية تركية.

وكان محمد صلاح قد أنهى مسيرة امتدت تسع سنوات مع ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض صلاح أول مباراة رسمية له بقميص طرابزون سبور في الدوري التركي يوم السبت الماضي، عندما شارك بديلًا أمام قاسم باشا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبحسب شبكة "Haber 61" التركية، شهد النادي ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإقبال على الاشتراكات والمنتجات الرسمية عقب التعاقد مع النجم المصري. وأشار التقرير إلى أن عدد الاشتراكات وصل إلى نحو 25 ألف اشتراك بعد إتمام صفقة صلاح.

كما ارتفع الطلب على قمصان طرابزون سبور والمنتجات المرخصة الخاصة بالنادي، ما دفع الإدارة إلى زيادة الكميات المتاحة في نقاط البيع، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات التجارية للنادي خلال فترة قصيرة.

وفي ظل هذا الاهتمام الجماهيري والتجاري، ظهرت داخل النادي فكرة إطلاق مجموعة منتجات خاصة بمحمد صلاح، على أن تختلف عن القمصان والمنتجات التقليدية المخصصة للمشجعين.

ومن المتوقع، في حال اعتماد الفكرة، أن تركز المجموعة على اسم محمد صلاح وعلامته التجارية، إلى جانب تقديم منتجات ذات طابع وجودة مختلفة عن المنتجات الجماهيرية المعتادة.

ومع ذلك، لم تحصل الفكرة على الموافقة النهائية حتى الآن، كما لم يتم تحديد موعد لطرح المجموعة أو حسم محتوياتها وجدول إنتاجها. ويواصل نادي طرابزون سبور حاليًا دراسة المقترح وتقييم مدى إمكانية تنفيذه خلال الفترة المقبلة.