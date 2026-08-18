محمد صلاح ضمن قائمة طرابزون سبور لمواجهة فيرينتسفاروشي

كشفت تقارير صحفية تركية عن قرار نادي طرابزون سبور بشأن النجم المصري محمد صلاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام فيرينتسفاروشي المجري، في الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية أن نادي طرابزون سبور قام بإدراج محمد صلاح ضمن قائمته المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام فيرينتسفاروشي.

ويأتي هذا القرار بعد انضمام محمد صلاح إلى صفوف الفريق التركي مؤخرًا، ليصبح اللاعب المصري متاحًا للمشاركة في المواجهة الأوروبية، حال قرر الجهاز الفني الاعتماد عليه.

موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي

يستضيف طرابزون سبور نظيره فيرينتسفاروشي، يوم الخميس 20 أغسطس 2026، على ملعب بابارا بارك، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط حالة من الترقب الجماهيري لمشاركة محمد صلاح في أول ظهور أوروبي له بقميص فريقه الجديد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 27 أغسطس الجاري، في المجر، لتحديد الفريق المتأهل إلى المرحلة الرئيسية من البطولة.

قائمة طرابزون سبور

وتضم قائمة طرابزون سبور عددًا من العناصر البارزة، يأتي في مقدمتهم أندريه أونانا، وستيفان سافيتش، وروسلان مالينوفسكي، وأوزان توفان، إلى جانب محمد صلاح والمهاجم بول أونواتشو.

ويأمل الفريق التركي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، قبل خوض لقاء العودة خارج ملعبه.

وتشكل مواجهتا الذهاب والإياب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري الأوروبي، حيث يتأهل الفريق صاحب أفضل مجموع في المباراتين، بينما يودع الخاسر منافسات البطولة.



