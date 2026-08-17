صحفي تركي: فريق طرابزون هو من يحتاج للتأقلم مع محمد صلاح

أشاد الصحفي التركي صفا جان كونكسفر ، بالمستوى الذي ظهر عليه النجم المصري محمد صلاح خلال بدايته مع طرابزون سبور، مؤكدًا أن اللاعب قدم مردودًا فاق توقعاته رغم انضمامه حديثًا إلى الفريق.

وقال كونكسفر، إن المعتاد في مثل هذه الحالات هو منح اللاعب الجديد بعض الوقت للتأقلم مع زملائه وأسلوب الفريق، إلا أن وضع محمد صلاح مختلف من وجهة نظره.

وأوضح الصحفي التركي: «عادةً ما نقول عن اللاعب الذي ينضم متأخرًا إلى فريق جديد أنه يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم، لكن في حالة محمد صلاح، أعتقد أن الفريق هو من يجب أن يتأقلم مع صلاح».

وأشار إلى أن صلاح وصل إلى طرابزون يوم 6 أغسطس، ولم يخض سوى 5 حصص تدريبية مع الفريق، لكنه رغم ذلك ظهر بمستوى أفضل بكثير مما كان يتوقع.

وأضاف: صلاح.. لاعب جديد وبالتأكيد يحتاج لبعض الوقت لفهم زملائه وطريقة اللعب، لكن من الناحية البدنية كان في حالة أفضل بكثير من المتوقع، كما أنه يدرك تمامًا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.

وسجل محمد صلاح، ظهوره الرسمي الأول بقميص طرابزون سبور خلال مواجهة قاسم باشا، مساء السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وبدأ قائد منتخب مصر المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به المدرب فاتح تيكي في الدقيقة 58، ليشارك في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق التركي.

وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1، بعدما تقدم طرابزون سبور قبل أن ينجح قاسم باشا في إدراك التعادل، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بالدوري.

ويأمل صلاح في مواصلة الظهور بصورة أقوى مع طرابزون سبور خلال المباريات المقبلة، خاصة مع حصوله على المزيد من الوقت للتدرب والانسجام مع زملائه.