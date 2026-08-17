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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يستعد للمشاركة مع طرابزون سبور أمام فيرينكفاروس في الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

كشفت صحيفة “Haber61 التركية” عن تطورات جديدة بشأن موقف محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور، من المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن اللاعب يستعد للحصول على فرصة الظهور في التشكيل الأساسي للمرة الأولى، خلال مواجهة فيرينكفاروس المجري في بطولة الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.

صلاح يستعد للمشاركة أساسيًا أمام فيرينكفاروس

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني لطرابزون سبور يدرس الدفع بمحمد صلاح أساسيًا في المباراة المقبلة، بعد المستويات التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية، إلى جانب رغبته في إثبات نفسه والحصول على فرصة أكبر مع الفريق التركي.

وأضافت أن مواجهة فيرينكفاروس تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لطرابزون سبور، خاصة في ظل سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالبطولة الأوروبية، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني للاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن محمد صلاح يواصل العمل بقوة خلال التدريبات، من أجل الوصول إلى أفضل مستوى بدني وفني، خاصة أن المشاركة بشكل أساسي تمثل خطوة مهمة بالنسبة له في بداية تجربته مع طرابزون سبور.

صلاح في تحد جديد أمام فيرينكفاروس

ويأمل اللاعب في استغلال الفرصة حال مشاركته أمام فيرينكفاروس، من أجل تقديم مردود قوي والمساهمة في تحقيق الفوز، بالإضافة إلى تعزيز فرصه في حجز مكان أساسي بتشكيل الفريق خلال المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن تحسم التدريبات الأخيرة قبل اللقاء قرار الجهاز الفني بشأن التشكيل النهائي، في الوقت الذي تشير فيه صحيفة “Haber61” إلى أن محمد صلاح بات قريبًا من تسجيل ظهوره الأساسي الأول مع طرابزون سبور في بطولة الدوري الأوروبي.

من الملاعب للمنابر.. سر ظهور اسم محمد صلاح على واجهة مسجد في تركيا

وأثارت صور متداولة من مدينة طرابزون التركية حالة من الجدل بين جماهير النجم المصري محمد صلاح، بعدما ظهر اسم اللاعب على واجهة أحد المساجد في المدينة، بالتزامن مع انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور وبدء تجربته الجديدة في الدوري التركي.

وظهرت على واجهة المسجد عبارة «مسجد م. صلاح»، الأمر الذي دفع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتقاد بأن المسجد أُطلق عليه اسم قائد منتخب مصر بشكل رسمي، أو أن اللاعب له علاقة ببنائه أو تشييده.

ويقع المسجد في منطقة أيوبون هان التابعة لقضاء حيرات في ولاية طرابزون، إلا أن تقارير تركية كشفت حقيقة الصور المتداولة، لتنفي ارتباط اسم محمد صلاح بالمسجد بشكل رسمي.

وأوضح موقع «61saat» التركي أن الاسم الظاهر على واجهة المسجد لا يمثل اسمه الرسمي، كما أنه لا يظهر بهذه الصيغة في السجلات والوثائق الرسمية التركية.

وأشار الموقع إلى أن الجهة المشرفة على المسجد لجأت إلى استخدام اسم محمد صلاح على الواجهة بهدف جذب الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المصري، في محاولة للحصول على الدعم والمساهمات اللازمة للمسجد.

محمد صلاح صحيفة “Haber61 التركية” فريق طرابزون سبور طرابزون سبور

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