بعد رحيل صلاح.. عمر مرموش الأعلى أجرا بين نجوم أفريقيا في الدوري الإنجليزي

شهدت قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة جديدة بتصدر النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بعدما غادر مواطنه محمد صلاح البطولة الإنجليزية عقب رحيله عن ليفربول وانتقاله إلى طرابزون سبور التركي ليعتلي مرموش قمة القائمة براتب أسبوعي يتجاوز أقرب منافسيه بفارق كبير.

عمر مرموش على القمة بعد رحيل محمد صلاح

وأصبح عمر مرموش صاحب أعلى راتب بين اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا للقائمة التي نشرها موقع "أفريكا فوت" حيث يحصل نجم مانشستر سيتي على راتب أسبوعي يبلغ 295 ألف جنيه إسترليني.

ويعكس تصدر مرموش للقائمة المكانة التي وصل إليها اللاعب المصري خلال تجربته مع مانشستر سيتي بعدما نجح في حجز مكانه ضمن حسابات الفريق والمنافسة على المشاركة بصورة أساسية تحت قيادة الجهاز الفني.

محمد صلاح يغادر صدارة قائمة الأفارقة

وكان محمد صلاح يتربع على صدارة قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الماضية، قبل أن تنتهي رحلته مع ليفربول بعد 9 مواسم حافلة بالإنجازات والبطولات والأرقام القياسية.

وخلال مسيرته مع ليفربول، أصبح صلاح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي بعدما ساهم في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب إلى جانب تحقيقه أرقامًا قياسية على المستويين الفردي والجماعي.

صلاح يبدأ تجربة جديدة في تركيا

وغادر محمد صلاح منافسات الدوري الإنجليزي لينتقل إلى طرابزون سبور التركي حيث يبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية بعدما سبق له اللعب مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين قبل أن يصنع اسمه التاريخي مع ليفربول.

ويأتي انتقال صلاح إلى الدوري التركي ليغلق فصلا استثنائيا من مسيرته في الملاعب الإنجليزية، بعدما أصبح من أبرز اللاعبين الأفارقة الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ المسابقة.

قائمة أعلى 10 لاعبين أفارقة أجرا في الدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

عمر مرموش – مانشستر سيتي: 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي: 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

محمد قدوس – توتنهام هوتسبير: 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

برايان مبويمو – مانشستر يونايتد: 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

يوان ويسا – نيوكاسل يونايتد: 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ريان آيت نوري – مانشستر سيتي: 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

نيكولاس جاكسون – تشيلسي: 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

أليكس إيوبي – فولهام: 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

شيخ دوكوري – كريستال بالاس: 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

باب سار – توتنهام هوتسبير: 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

مرموش يواصل كتابة التاريخ

ويمنح تصدر عمر مرموش قائمة أعلى اللاعبين الأفارقة أجرا في الدوري الإنجليزي النجم المصري دفعة جديدة في مسيرته الأوروبية، بعدما أصبح الأعلى راتبا بين نجوم القارة السمراء في المسابقة خلفا لمحمد صلاح الذي غادر البطولة بعد سنوات طويلة من التألق مع ليفربول.