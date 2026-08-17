قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوشنر يبحث مع نتنياهو اليوم ملف غزة
الحوثيون يطلقون 5 صواريخ على سفينة قرب باب المندب ويستأنفون قصف مدينة المخا
القوات الروسية تسيطر على بلدتين في زابوروجيه ودونيتسك
الدولار وصل كام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية
من الملاعب للمنابر.. سر ظهور اسم محمد صلاح على واجهة مسجد في تركيا
ظلام تام يضرب طرابلس ومدن المنطقة الغربية للمرة الثالثة خلال يومين
15 محاميًا يتطوعون للدفاع عن المتهم في جريمة الشرف بسوهاج.. تفاصيل
6 سبتمبر.. موعد أول مباراة لـ بيراميدز فى دوري أبطال إفريقيا
اجتماع نقابتي الممثلين والسينمائيين مع منتجي التلفزيون لبحث قضية حق الأداء العلني.. خاص
الدفاع الأوكرانية: تعطل 7 مراكز لوجستية تابعة لإحدى الشركات الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة
اختناق عاملين وإصابة 3 أثناء تطهير غرفة صرف صحي بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الملاعب للمنابر.. سر ظهور اسم محمد صلاح على واجهة مسجد في تركيا

مسجد محمد صلاح
مسجد محمد صلاح
محمد بدران

أثارت صور متداولة من مدينة طرابزون التركية حالة من الجدل بين جماهير النجم المصري محمد صلاح، بعدما ظهر اسم اللاعب على واجهة أحد المساجد في المدينة، بالتزامن مع انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور وبدء تجربته الجديدة في الدوري التركي.

وظهرت على واجهة المسجد عبارة «مسجد م. صلاح»، الأمر الذي دفع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاعتقاد بأن المسجد أُطلق عليه اسم قائد منتخب مصر بشكل رسمي، أو أن اللاعب له علاقة ببنائه أو تشييده.

ويقع المسجد في منطقة أيوبون هان التابعة لقضاء حيرات في ولاية طرابزون، إلا أن تقارير تركية كشفت حقيقة الصور المتداولة، لتنفي ارتباط اسم محمد صلاح بالمسجد بشكل رسمي.

وأوضح موقع «61saat» التركي أن الاسم الظاهر على واجهة المسجد لا يمثل اسمه الرسمي، كما أنه لا يظهر بهذه الصيغة في السجلات والوثائق الرسمية التركية.

وأشار الموقع إلى أن الجهة المشرفة على المسجد لجأت إلى استخدام اسم محمد صلاح على الواجهة بهدف جذب الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المصري، في محاولة للحصول على الدعم والمساهمات اللازمة للمسجد.

وبذلك، فإن ظهور اسم محمد صلاح على واجهة المسجد لا يعني إطلاق اسمه عليه رسميًا، كما لا توجد دلالة على مشاركة اللاعب في بناء المسجد أو تمويله، وإنما جاء استخدام الاسم في إطار محاولة لجذب الاهتمام والترويج للمسجد وحشد الدعم له.

وتأتي هذه الواقعة بالتزامن مع حالة الاهتمام الكبيرة التي تحظى بها صفقة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، والتي صاحبتها مظاهر احتفال واسعة من جماهير النادي التركي، منذ وصول النجم المصري إلى تركيا وبدء مشواره مع الفريق.

محمد صلاح طرابزون سبور تركيا مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

موعد تقليل الاغتراب2026

استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول

وظائف لمن فوق سن الـ40

سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط

اللاعبان حمزة عبد الكريم وجيسي بيسيو

حمزة وجيسي.. موهبتان جديدتان تلمعان مع برشلونة أمام بازل

ترشيحاتنا

انعام سالوسه

مش لازم الفنان يموت.. خالد دياب ينتقد تجاهل تكريم إنعام سالوسة حتى الآن

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

غدا .. إذاعة الأغاني تحتفي بذكرى رحيل الشاعر فتحي قورة

غدا .. إذاعة الأغاني تحتفي بذكرى رحيل الشاعر فتحي قورة

بالصور

بقوام ممشوق.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها
شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإنقاص وزنها

ببطن مكشوف.. ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل
ابنة إيمان العاصى تثير الجدل

ابنة رانيا فريد شوقي تخطف الانظار بجلسة تصوير جديدة

ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة
ابنة رانيا فريد شوقى تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

رابط الاستعلام عن معاشات سبتمبر2026 وموعد الصرف رسميا

موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر
موعد صرف معاشات سبتمبر

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد