طاهر محمد طاهر: موسم الأهلي الماضي لم يلبِّ طموحاتنا ونسعى لمرحلة جديدة

كشف طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن أصعب الفترات التي مر بها خلال مشواره مع الفريق، كما تحدث عن تقييمه للموسم الماضي وطموحات اللاعبين في الموسم الجديد، مؤكدًا أن هدف القلعة الحمراء دائمًا هو المنافسة على جميع البطولات.

وقال طاهر للمركز الاعلامى للنادي الاهلي إن الفترة التي تعرض خلالها لإصابة في الغضروف وخضع لعلاج طبيعي وتأهيل لفترة طويلة كانت من أصعب اللحظات التي عاشها منذ انضمامه إلى الأهلي، موضحًا أن الابتعاد عن المباريات والتدريبات لفترة طويلة كان أمرًا صعبًا بالنسبة له.

وتحدث لاعب الأهلي عن الموسم الماضي، مؤكدًا أن موسم 2025-2026 لم يكن على مستوى طموحات النادي وجماهيره، رغم نجاح الفريق في التتويج ببطولة السوبر المصري.

وأوضح أن الأهلي لا يعتبر حصد بطولة واحدة كافيًا، نظرًا لحجم طموحات النادي وتطلعات جماهيره، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى دائمًا للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، ولذلك لم يكن الموسم الماضي مرضيًا بالشكل المطلوب بالنسبة للاعبين.

في المقابل، أكد طاهر أن موسم 2024-2025 كان من أفضل المواسم التي عاشها مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه شهد العديد من الفترات المميزة على المستوى الشخصي والجماعي، وهو ما يتمنى تكراره خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق طاهر إلى الاستعدادات الحالية للموسم الجديد، مشددًا على أن اللاعبين يعملون بقوة خلال معسكر إسبانيا من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

كما أكد أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة بدأ في توضيح الأدوار المطلوبة من اللاعبين، سواء في النواحي الهجومية أو الدفاعية، وهو ما ساهم في ظهور حالة من الانسجام داخل الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن مواجهة برشلونة المرتقبة تمثل تجربة مهمة للاعبي الأهلي، مؤكدًا أن المباراة تحمل طابعًا احتفاليًا، لكنها في الوقت نفسه تمنح الفريق فرصة للاستفادة من الاحتكاك القوي قبل انطلاق الموسم.

واختتم طاهر تصريحاته بالتأكيد على رغبته في مواصلة مشواره مع الأهلي، والعمل مع زملائه والجهاز الفني والإدارة من أجل تحقيق المزيد من البطولات، مشددًا على أن الموسم الجديد يمثل فرصة لفتح صفحة جديدة وعودة الفريق إلى منصات التتويج بصورة أكبر.



