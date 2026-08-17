الغندور : الأهلي يؤجل مفاوضات تجديد عقود هاني وإمام عاشور وياسر إبراهيم

كشف الإعلامي خالد الغندور أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم، قرر تأجيل الحديث عن ملف تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، لحين عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة عقب انتهاء معسكر إسبانيا.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن عبد الحفيظ يفضل في الوقت الحالي تركيز اللاعبين مع الجهاز الفني والاستعداد للموسم الجديد، على أن تبدأ مفاوضات التجديد بشكل رسمي عقب العودة من المعسكر.

وأشار إلى أن الأهلي يرغب في حسم موقف عدد من اللاعبين وتجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة، من بينهم محمد هاني وإمام عاشور وياسر إبراهيم، إلا أن المفاوضات لن تستأنف قبل انتهاء معسكر الفريق في إسبانيا والعودة إلى القاهرة.