خلال معسكر إسبانيا.. عموته يستقر على 5 لاعبين كأساسيين في تشكيل الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الحسين عموته، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر حتى الآن على 5 لاعبين؛ للاعتماد عليهم بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

5 لاعبين في تشكيل الأهلي خلال معسكر إسبانيا

وأوضح الغندور، عبر برنامجه ستاد المحور، أن الخماسي “مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، أشرف بن شرقي” حظي بثقة المدير الفني المغربي، حيث اعتمد عليهم بشكل أساسي خلال التدريبات التي خاضها الفريق في معسكره الحالي بإسبانيا.

وأشار إلى أن عموته يرى أن الخماسي يمثل أحد العناصر الأساسية في حساباته للموسم الجديد، في ظل المستوى الذي ظهروا به خلال الفترة الماضية، إلى جانب التزامهم بالتعليمات الفنية خلال التدريبات.

وأضاف أن المدير الفني لا يزال يختبر باقي اللاعبين في مراكز مختلفة؛ من أجل الوصول إلى التشكيل والقوام الأساسي للفريق، خاصة مع رغبته في تطبيق أفكاره الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

كريم رمزي: حسين عموتة معجب جدًا بكريم فؤاد.. وقد يكون الظهير الأساسي للأهلي



من جهته، كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة بشأن حسابات الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمركز الظهير الأيسر خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أن كريم فؤاد يحظى بإعجاب كبير من المدرب المغربي.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحسين عموتة «معجب جدًا بكريم فؤاد وأدائه والتزامه»، مشيرًا إلى أن المدير الفني يرى إمكانية الاعتماد على اللاعب في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة المغربي يوسف بلعمري.

وأضاف: «ماتستغربش لو لقيت كريم فؤاد الظهير الأساسي للأهلي في بداية الموسم، بعد إصابة بلعمري، الراجل مقتنع بكريم جدًا جدًا».

وكان كريم فؤاد قد ظهر في مركز الظهير الأيسر خلال فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد، في ظل غياب بلعمري بسبب الإصابة، وهو المركز الذي يلقى اهتمامًا من عموتة خلال الفترة الحالية.

وتعرض يوسف بلعمري لإصابة قوية في الركبة خلال ودية الأهلي أمام بادالونا الإسباني، ليتأكد غيابه عن الفريق لفترة طويلة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى البحث عن حلول لتعويضه في الجبهة اليسرى.