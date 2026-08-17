أبرزهم وائل جمعة.. 7 صفقات انتقلت من المحلة للأهلي وحققت نجاح كبير | تقارير

لم تكن صفقة انتقال محمود صلاح، مهاجم غزل المحلة الشاب، إلى النادي الأهلي مجرد خطوة جديدة في مسيرته، لكنها أعادت إلى الأذهان قائمة من اللاعبين الذين سلكوا الطريق نفسه من قلعة الفلاحين إلى القلعة الحمراء، ليصبح عددهم 7 لاعبين على مدار تاريخ الناديين.

7 نجوم من المحلة تألقوا مع المحلة وانتقلوا للأهلي

وتضم القائمة أسماء تفاوتت تجاربها مع الأهلي بين الاستمرار والتألق، وبين الرحيل سريعًا بحثًا عن فرصة للمشاركة، إلا أن اسم وائل جمعة يظل العلامة الأبرز في هذه الانتقالات.

وكان عمرو الحديدي من أوائل اللاعبين الذين انتقلوا من غزل المحلة إلى الأهلي، بعدما انضم للفريق الأحمر في موسم 1993-1994، واستمر 5 مواسم قبل أن يرحل إلى الشرقية.

وبعده جاء سعيد عبدالعزيز، في صفقة صاحبتها حالة من الجدل، خاصة بعد ارتباط اللاعب بالزمالك، لكنه لم يستمر طويلًا داخل الأهلي وغادر خلال موسم 2002-2003.

دورجبا وشبانة أبرز نجوم المحلة في الأهلي

أما وائل جمعة، فكانت له قصة مختلفة تمامًا، بعدما انضم للأهلي في موسم 2001-2002، وكتب تاريخًا استثنائيًا مع الفريق حتى اعتزاله عام 2013، محققًا 6 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، بجانب العديد من البطولات المحلية والقارية.

وفي 2008، انتقل أحمد حسن دروجبا إلى الأهلي، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة المنتظمة، ليعود إلى غزل المحلة ثم يخوض عدة تجارب مع أندية الدوري.

كما ارتدى عبدالحميد شبانة قميص الأهلي في موسم 2010-2011، دون أن يستمر طويلًا، بينما جاء محمد فخري لاحقًا من غزل المحلة بعد ظهوره مع منتخب الشباب، قبل أن ينتقل إلى فاركو ثم الاتحاد السكندري.

والآن، ينضم محمود صلاح إلى القائمة، لتستمر العلاقة الكروية بين غزل المحلة والأهلي، ويبقى السؤال: هل ينجح في تكرار تجربة وائل جمعة أم يكتب مسارًا مختلفًا؟

