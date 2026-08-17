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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من تحرك بعثة الأهلي إلى برشلونة استعدادًا لمباراة كأس خوان جامبر..صور

لقطات من تحرك بعثة الأهلي الي لبرشلونة استعدادًا لمباراة كأس خوان جامبر
لقطات من تحرك بعثة الأهلي الي لبرشلونة استعدادًا لمباراة كأس خوان جامبر
ميرنا محمود

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الإثنين، قادمة من مونتانيا، وذلك للتحضير للمباراة الودية أمام نادي برشلونة على كأس «خوان جامبر».

و شارك الإعلامي هشام حنفي عده صور  من تحرك بعثة الأهلي  الي برشلونة استعدادا لمباراة كأس خوان جامبر .

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، على أرضية استاد «سبوتيفاي كامب نو»، وذلك في ختام معسكر الأهلي الإعدادي المقام حاليًّا في إسبانيا.

ويطمح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة، لتحقيق أقصى استفادة من هذه المواجهة، للوقوف على المردود البدني والتكتيكي للاعبين قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيعود إلى القاهرة بعد المباراة من أجل خوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برشلونة الإسبانية خوان جامبر بعثة الاهلي

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