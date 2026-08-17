بعثة الأهلي تصل إلى برشلونة استعدادا لـ ودية خوان جامبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و إلى مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الإثنين، قادمة من مونتانيا، وذلك للتحضير للمباراة الودية أمام نادي برشلونة على كأس «خوان جامبر».

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، على أرضية استاد «سبوتيفاي كامب نو»، وذلك في ختام معسكر الأهلي الإعدادي المقام حاليًّا في إسبانيا.

ويطمح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة، لتحقيق أقصى استفادة من هذه المواجهة، للوقوف على المردود البدني والتكتيكي للاعبين قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيعود إلى القاهرة بعد المباراة من أجل خوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.