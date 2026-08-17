ماركا تسلط الضوء على مواجهة برشلونة والأهلي ومشاركة حمزة عبد الكريم

اهتمت صحيفة «ماركا» الإسبانية بالمواجهة المنتظرة التي تجمع بين برشلونة والأهلي، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام كبير قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع ارتباط اللقاء بحمزة عبد الكريم، أحد المواهب الصاعدة في صفوف الفريق الكتالوني.

اهتمام عالمي بمواجهة برشلونة والأهلي

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا، كونها تأتي ضمن الاحتفالية السنوية التي يقدم خلالها برشلونة فريقه أمام جماهيره على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك للاستقرار على التشكيل والقوام الأساسي قبل بداية المنافسات الرسمية.

وأوضحت «ماركا» أن مواجهة الأهلي تمثل فرصة مهمة لعدد من لاعبي برشلونة من أجل إثبات جاهزيتهم، كما تترقب الجماهير ظهور الصفقات الجديدة بقميص الفريق للمرة الأولى أمام الأنظار، في ظل الطموحات الكبيرة للفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وتطرقت الصحيفة إلى حمزة عبد الكريم، مؤكدة أن مواجهة الأهلي ستكون لافتة بالنسبة للاعب، في ظل مواجهته النادي الذي ارتبط ببداية مشواره الكروي، وهو ما يمنح المباراة أهمية إضافية على المستوى الشخصي.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتعامل مع اللقاء باعتباره اختبارًا أخيرًا قبل ضربة البداية في الدوري الإسباني، خاصة بعد فترة إعداد شهدت خوض الفريق عدة مباريات وتجارب فنية وبدنية.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع الأهلي يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في كأس خوان جامبر، على أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة بين الفريقين يوم الأربعاء القادم.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الظروف الحالية قد تمنح حمزة عبد الكريم فرصة حقيقية مع برشلونة، في ظل حاجة الفريق الكتالوني إلى مهاجم رقم 9 خلال الموسم الجديد، ما يفتح الباب أمام اللاعب المصري لمواصلة التطور والمنافسة على مكان داخل حسابات الجهاز الفني بقيادة هانز فليك.