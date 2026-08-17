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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي: حمزة عبد الكريم قادر على حجز مكان أساسي في برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالمستوى اللافت الذي يقدمه المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله للمنافسة على مكان أساسي مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مش هستغرب لو شفت حمزة عبد الكريم في تشكيلة برشلونة الأساسية الموسم الجاي.. بروفايل مختلف عن كل مهاجمي برشلونة.. وعنده ثقة لاعب كبير مش لاعب ناشيء.. إن شاء الله يحصل».

وجاءت إشادة رمزي عقب الأداء المميز الذي قدمه حمزة عبد الكريم خلال مباراة برشلونة الودية أمام بازل السويسري، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-2.

وشارك المهاجم المصري بديلًا مع بداية الشوط الثاني، ولم يحتج سوى دقائق قليلة لترك بصمته، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 49، ليواصل جذب الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال الفرص التي يحصل عليها مع الفريق الأول، وإثبات قدرته على المنافسة بقوة على مركز المهاجم الصريح، خاصة في ظل التغييرات التي طرأت على قائمة برشلونة خلال الفترة الأخيرة.

ويحظى المهاجم المصري باهتمام متزايد داخل النادي الكتالوني، بعدما قدم مستويات جيدة خلال المباريات التحضيرية، وهو ما يمنحه دفعة قوية لمواصلة العمل من أجل حجز مكان في حسابات الفريق الأول بالموسم الجديد.

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الاسباني

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