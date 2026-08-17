هالاند الجديد.. الصحافة الإسبانية تتغزل في حمزة عبد الكريم: مهاجم مصري بطموح كبير

حظي المهاجم المصري حمزة عبد الكريم بإشادة واسعة من جانب الصحافة الإسبانية، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع فريق برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وتألقه بشكل واضح على المستوى التهديفي.

وواصل حمزة عبد الكريم، المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة، جذب الأنظار خلال المباريات الودية، بعدما سجل هدفين في مواجهة برمنجهام سيتي، قبل أن ينجح في هز شباك بازل السويسري بهدف جديد، ليؤكد امتلاكه حسًا تهديفيًا مميزًا رغم صغر سنه.

وأشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالمستويات التي يقدمها المهاجم المصري، مؤكدة أن حمزة عبد الكريم يمتلك حسًا تهديفيًا واضحًا وطموحًا كبيرًا من أجل الوصول إلى الفريق الأول لبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تألق اللاعب خلال فترة الإعداد، ونجاحه في التسجيل أمام برمنجهام سيتي وبازل، يعكس المستويات المميزة التي يقدمها بقميص الفريق الكتالوني، معتبرة أن قرار برشلونة بتفعيل بند شراء اللاعب جاء في توقيت مناسب.

من جانبها، سلطت صحيفة آس الضوء على موهبة حمزة عبد الكريم، ووصفت المهاجم المصري بـ «هالاند الجديد» و«جوهرة برشلونة»، في إشارة إلى الإمكانيات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها وقدرته على إنهاء الهجمات.

وأشادت الصحيفة بالهدف الذي سجله حمزة عبد الكريم أمام بازل، مؤكدة أن المهاجم المصري يواصل تقديم نفسه بصورة قوية خلال فترة الإعداد، بعدما أصبح أحد الأسماء اللافتة للأنظار داخل الفريق.

ويأمل حمزة عبد الكريم في مواصلة تألقه خلال الفترة المقبلة، واستغلال الفرص التي يحصل عليها مع برشلونة، بهدف إثبات قدراته والمنافسة على مكان في الفريق الأول، خاصة بعد ظهوره بشكل مميز خلال المباريات الودية الأخيرة.