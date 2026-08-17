اتفاقية عدم الإفصاح.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة

تتصاعد أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة؛ على خلفية اتفاقية عدم الإفصاح الموقعة بين الطرفين، وسط تساؤلات حول تفاصيل الاتفاق، وما إذا كان قد فرض قيودًا على كشف بعض المعلومات المتعلقة بالتعامل بين الناديين.

تفاصيل صفقة محمود صلاح

وكان شريف الخشاب أوضح المدير الرياضي لغزل المحلة، قد كشف- خلال تصريحات تلفزيونية- عن تفاصيل الاتفاق المالي بين الأهلي وغزل المحلة بشأن انتقال محمود صلاح.

وأوضح أن القيمة الأساسية للصفقة تبلغ 35 مليون جنيه على أن يتم سداد المبلغ على دفعتين.

وبحسب التفاصيل التي أعلنها، يحصل غزل المحلة على 20 مليون جنيه كدفعة أولى فيما يتم سداد 15 مليون جنيه أخرى بعد شهرين.

ولم تتوقف القيمة المالية عند هذا الحد؛ إذ أشار “الخشاب” إلى وجود متغيرات ومكافآت يمكن أن تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافية وفقاً لبنود محددة مرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الأهلي.

وتشمل هذه البنود- وفق التصريحات- تحقيق الأهلي لبعض الألقاب، إلى جانب عدد مشاركات محمود صلاح مع الفريق، والأهداف التي يسجلها اللاعب، فضلاً عن إمكانية انضمامه إلى منتخب مصر.

وأوضح المدير الرياضي لغزل المحلة، أن الأهلي سيتحمل الضرائب المرتبطة بالصفقة والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لتصل التكلفة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى قرابة 50 مليون جنيه حال تحقق جميع البنود والمتغيرات المتفق عليها.

غضب الأهلي

حالة من الغضب سيطرت على مسؤولي النادي الأهلي خلال الساعات الماضية؛ بسبب التصريحات التي أدلى بها شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة بشأن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال محمود صلاح إلى القلعة الحمراء، بعدما كشف عن أرقام وبنود مالية مرتبطة بالاتفاق بين الناديين.

وكان الأهلي قد أتم إجراءات التعاقد مع محمود صلاح، جناح غزل المحلة؛ ليصبح اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء، في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بالعناصر الشابة والمواهب الواعدة، مع قيد اللاعب في قطاع الناشئين قبل غلق باب الانتقالات.

ولم تمر الصفقة بهدوء، فبعدما خرج شريف الخشاب في تصريحات إعلامية كشف خلالها عن القيمة المالية للاتفاق؛ تسبب في حالة من الاستياء داخل الأهلي، خاصة في ظل وجود بنود تعاقدية تحظر الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

الأهلي غاضب من تصريحات الخشاب

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لم تكن راضية عن التصريحات التي تضمنت الكشف عن تفاصيل المقابل المالي لانتقال محمود صلاح، معتبرة أن الإعلان عن هذه المعلومات يمثل مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الناديين.

وبحسب المصادر فإن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع إدارة غزل المحلة للاستفسار عن ملابسات التصريحات، خاصة أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بنوداً تتعلق بسرية التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الحفاظ على حقوقها التعاقدية، ولذلك طلبت عقد جلسة مشتركة مع مسؤولي غزل المحلة؛ لمناقشة ما حدث ومعرفة مدى تأثير التصريحات الأخيرة على الاتفاق المبرم بين الناديين.

وتأتي تحركات الأهلي؛ في إطار رغبة الإدارة في احتواء الأمر سريعاً دون السماح بتحول الأزمة إلى خلاف أكبر بين الناديين، خاصة أن العلاقة بين الأهلي وغزل المحلة تمتد إلى العديد من التعاملات والصفقات السابقة.

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب عن صفقة محمود صلاح

كشف مصدر مسؤول داخل نادي غزل المحلة، عن كواليس الأزمة الأخيرة المتعلقة بتصريحات شريف الخشاب، المدير الفني السابق للفريق، بشأن التفاصيل المالية الخاصة بانتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي تواصل بالفعل مع إدارة غزل المحلة، للاستفسار عن أسباب الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتعارض مع البنود المتفق عليها في عقد انتقال اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأهلي طالبوا بعقد جلسة مع إدارة غزل المحلة؛ من أجل مناقشة تفاصيل الواقعة وتحديد مدى المخالفة، إلى جانب الحفاظ على الحقوق التعاقدية للنادي الأحمر وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وأضاف أن العقد يتضمن شروطًا جزائية مرتبطة بمخالفة بنوده، إلا أن قيمة الشرط الجزائي الخاصة بهذه الواقعة تحديدًا لم يتم تحديدها بشكل منفصل أو واضح، وهو ما يجعل الأمر بحاجة إلى نقاش بين الناديين للوصول إلى الحل المناسب.

وشدد المصدر على أن إدارة غزل المحلة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى احتواء الأزمة وإنهائها بشكل ودي مع النادي الأهلي، خاصة أن ما حدث لم يكن مقصودًا، ولم يكن الهدف منه الإضرار بحقوق أي طرف من أطراف الصفقة

شريف الخشاب: لم يطلبني أحد للتحقيق

أكد شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أن الهدف من تصريحات بشأن التفاصيل المالية عن صفقة انتقال محمود صلاح للنادي الأهلي؛ هو معرفة الجماهير أن النادي حقق استفادة مالية كبيرة.

وأوضح الخشاب، خلال تصريحاته، عدم خضوعه للتحقيق في نادي غزل المحلة بعد تداول غضب الأهلي من التصريحات الأخيرة.

وأضاف المدير الرياضي لنادي غزل المحلة: لا يوجد شرط جزائي في العقد بين الأهلي والمحلة يتم تفعيله في حالة الحديث عن قيمة صفقة محمود صلاح.

وأردف: الاتهامات التي طالتني بأنني زملكاوي كانت بسبب رغبتي في إتمام الصفقة بمبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه أنا محلاوي لست أهلاوي أو زمالكاوي .

وواصل الخشاب قائلا: الهدف من حديثي عن قيمة الصفقة؛ هو التأكيد لجمهور غزل المحلة علي أن التفريط في اللاعب تم بمقابل مالي لا يمكن رفضه، بعدما تخطي حاجز الـ 50 مليون جنيه.

واختتم الخشاب تصريحاته، قائلا: “لو لم أتحدث عن قيمة الصفقة؛ كانت جماهير المحلة ستصدّق ما كان يُقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الأهلي دفع 30 مليونًا فقط لشراء اللاعب”.