قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك
شعبة المخابز: 20 قرشًا سعر رغيف الخبز المدعم رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج
شعبة الدواجن : تجهيز منافذ السلع التموينية لطرح وبيع الفراخ
عشرات الآلاف يحيون ذكرى المولد النبوي في «مدينة المعرفة» بجامعة مركز بالهند
غزل المحلة يشكو أبو المعاطي زكي لـ الأعلى لتنظيم الإعلام في تجاوزاته بحق النادي
سمسم شهاب : هغني تتر مسلسل الأزهر الشريف في رمضان .. وهذا مصير التمثيل | فيديو
البازار الانتخابي الإسرائيلي .. تفاصيل لقاء الحية بقادة حماس بشأن اجتماعات العلمين
متحدث التعليم يوضح حقيقة زيادة 20% في مصروفات المدارس الخاصة والدولية
قرار قضائي عاجل ضد صاحب بيست فور يو في انفجار مول أربيلا التجمع
رئيس المحطات النووية الأسبق : كلما اقترب مشروع الضبعة من النجاح ازدادت محاولات التشكيك فيه
كوشنر : المحادثات الأمريكية مع إيران أفضل من أي وقت مضى
التعليم : تغييرات جوهرية في نظام امتحانات البكالوريا بدءاً من العام الدراسي المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 ملايين جنيه تنهي أزمة الزمالك مع ستاد القاهرة .. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك مديون لاستاد القاهرة، بـ13 مليون جنيه، تكلفة استضافة الملعب للمباريات في المواسم الماضية، ولكن من خلال الشركة الراعية تم سداد 4 ملايين جنيه، لاستاد القاهرة مع الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة.

انتهاء أزمة الزمالك مع ستاد القاهرة

 

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، الأهلي سدد نسبة كبيرة من المستحقات وجار الاتفاق على موعد لباقي المبالغ المالية.

وتابع، مودرن سبورت سدد مديونياته البالغة 6 ملايين جنيه، وكذلك زد والبنك الأهلي.

واختتم، ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك وزد والبنك الأهلي ومودرن سبورت في الموسم الجديد.

خلال أيام | صرف دفعة كبيرة من مستحقات لاعبي الزمالك .. تفاصيل

يستعد نادي الزمالك لانطلاق منافسات الدوري الممتاز، بعد التعادل مع مودرن سبورت، حيث استقر المدير الفني معتمد جمال على نحو 95% من التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الجمعة المقبلة. 


ويغيب محمد إبراهيم وحسام أشرف عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات، بينما أصبح بن تايج جاهزًا للمشاركة.

وعلى المستوى الإداري، أكد أمين صندوق الزمالك أن النادي يستعد لصرف دفعة كبيرة من مستحقات اللاعبين خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق بطولة الدوري. كما يعقد مسؤولو النادي اجتماعًا مع أحمد فتوح لبحث تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم، رغم تلقي اللاعب عروضًا عربية خلال الفترة الماضية.

وفي ملف القيد، خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نادي الزمالك لتحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالاستئناف على قرار إيقاف القيد التأديبي، وسط مطالبات من خبراء اللوائح بسداد المستحقات والقضايا القائمة قبل موعد الجلسة. كما يواصل الزمالك مفاوضاته مع صلاح مصدق لمنع تصعيد أزمته المالية، مع وعد اللاعب بصرف باقي مستحقاته خلال الشهر الجاري وحل الأزمة.

الزمالك نادي الزمالك ستاد القاهرة الدوري المصري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي: نستهدف الوصول إلى 12 مليون مستفيد خلال 6 أشهر

نشأت الديهي

نشأت الديهي يرد على البرادعي ويكشف حقيقة وجود مشاكل في ثقافة السلامة النووية بمحطة الضبعة

أسامة سرايا: إحياء ذكرى رابعة محاولة للتحرش بالدولة وصناعة المظلومية

أسامة سرايا: إحياء ذكرى رابعة محاولة للتحرش بالدولة وصناعة المظلومية

بالصور

مرسيدس C-Class 2027.. تحديثات جديدة وتقنيات مستوحاة من S-Class

مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class
مرسيدس C-Class

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان.. أسباب لا تتعلق بالفم

رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان
رائحة الفم الكريهة رغم غسل الأسنان

أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك موديل ‏2026‏ في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل
طريقة عمل بيتزا الحبة الكاملة في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد