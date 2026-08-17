الغندور: الشناوي ينضم لمعسكر منتخب مصر بشرط

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن يضع شرطًا أساسيًا لضمه.

وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية: “محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، سيتواجد في معسكر منتخب مصر الذي ينطلق يوم ١٧ سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتي أنجولا وجنوب السودان في الجولتين الأولي والثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027”.

وتابع: “الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، سيضم الشناوي لمعسكر الفراعنة لكن بشرط مشاركته مع الأهلي في مباريات الموسم الجديد، غياب الشناوي عن المشاركة سيهدد فرص انضمامه لمنتخب مصر، وفي حالة مشاركته بالتبادل مع مصطفى شوبير سيتم ضمه”.