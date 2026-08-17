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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يكشف أسرار تراجع حسين عبداللطيف عن اعتذاره واستكمال تدريبه لمنتخب الناشئين

خالد الغندور
خالد الغندور
عمرو مصطفى

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن تراجع حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٩، عن قرار رحيله عن منصبه، بعد إقناعه من جانب مسؤولي اتحاد الكرة، بشأن الاستمرار مع زيادة راتبه خلال الفترة المقبلة.

أسرار تراجع حسين عبداللطيف اعتذاره واستكمال تدريبه لمنتخب الناشئين

 

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، وليد درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب ٢٠٠٩، وشوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة، تحدثا أكثر من مرة مع حسين عبداللطيف وتم الاتفاق على الاستمرار وعدم الرحيل لتدريب منتخب الناشئين في ليبيا.

حسين عبداللطيف يستقر على إقامة معسكر لمنتخب الناشئين قبل دورة سويسرا

 

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، على إقامة معسكر خلال شهر سبتمبر المقبل، لمدة 12 يومًا بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في كأس العالم بقطر.


يأتي المعسكر ضمن خطة الإعداد للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية بسويسرا، التي تشارك فيها منتخبات: مصر وإنجلترا وكوريا الجنوبية وكولومبيا والبرازيل والسنغال.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب، اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع الجهاز الفني، لمناقشة وترتيب تفاصيل المرحلة المقبلة، ووضع البرنامج الكامل للمعسكر والاستعداد للسفر إلى سويسرا.

كما يعقد شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، اجتماعًا مع حسين عبد اللطيف، المدير الفني للمنتخب، لمناقشة كل الأمور الخاصة بالمنتخب، في إطار خطة تجهيزه بالشكل الأمثل قبل خوض منافسات كأس العالم بقطر.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب على المعسكر ودورة سويسرا لتحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية، واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بمنتخبات قوية، ضمن برنامج الإعداد للمونديال في الفترة القادمة مع صغار الفراعنة.

خالد الغندور حسين عبداللطيف منتخب الناشئين اتحاد الكرة وليد درويش

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