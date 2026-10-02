بعد تغيير مكانه ونفاذ تذاكره.. عمرو دياب يحيي حفلًا ضخما في إسطنبول غدا

يحيي الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة إسطنبول التركية، غدًا السبت الموافق 3 أكتوبر، ضمن جولته الغنائية التي يلتقي خلالها جمهوره في عدد من الدول.



وأعلنت الجهة المنظمة نقل الحفل من «أتاكوي مارينا أرينا» إلى «أورا أرينا» بمنطقة بايرام باشا في إسطنبول، مؤكدةً نفاد جميع التذاكر، مع إتاحة التسجيل في قائمة الانتظار.



ويقام الحفل برعاية مركز «تيما» للمؤتمرات والمعارض، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرا.



ويقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مسيرته الفنية، في أمسية تمزج بين الموسيقى العربية والبوب والموسيقى الإلكترونية الحديثة.