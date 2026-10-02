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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تغيير مكانه ونفاذ تذاكره.. عمرو دياب يحيي حفلًا ضخما في إسطنبول غدا

عمرو دياب
عمرو دياب
قاسم

يحيي الفنان عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة إسطنبول التركية، غدًا السبت الموافق 3 أكتوبر، ضمن جولته الغنائية التي يلتقي خلالها جمهوره في عدد من الدول.
 

وأعلنت الجهة المنظمة نقل الحفل من «أتاكوي مارينا أرينا» إلى «أورا أرينا» بمنطقة بايرام باشا في إسطنبول، مؤكدةً نفاد جميع التذاكر، مع إتاحة التسجيل في قائمة الانتظار.
 

ويقام الحفل برعاية مركز «تيما» للمؤتمرات والمعارض، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرا.
 

ويقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مسيرته الفنية، في أمسية تمزج بين الموسيقى العربية والبوب والموسيقى الإلكترونية الحديثة.

عمرو دياب صور عمرو دياب أغاني عمرو دياب

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