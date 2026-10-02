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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حاجة راقية.. سهير جودة تشيد بعلاقة غادة عادل ومجدي الهواري في خطوبة ابنتهما

غاده عادل
غاده عادل
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

أشادت الإعلامية سهير جودة بأجواء حفل خطوبة مريم، ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، معربة عن إعجابها بالأجواء العائلية التي أحاطت بالمناسبة، وما شهدته من مشاعر ودفء بين أفراد الأسرة.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هناك أفراح لا تحتاج إلى كثير من الكلام كي تترك أثرًا… يكفي أن تراها، لتشعر أن شيئًا ناعمًا وجميلًا مرّ أمامك».

وأضافت أن خطوبة مريم كانت «ليلة شديدة الرقة»، مشيرة إلى أن أجواء الحفل بدت متناسقة مع جمال العروس وأناقتها، كما عكست حالة من الدفء والمشاعر بين أفراد أسرتها.

وتحدثت سهير جودة عن الفنانة غادة عادل، واصفة إياها بأنها كانت «قمرًا آخر» خلال الاحتفال، وقالت إنها ظهرت في حالة من السعادة والتأثر بفرحة ابنتها، موضحة أنها كانت تضحك وترقص من قلبها، قبل أن تسبق دموعها ضحكتها من شدة التأثر.

وأشارت الإعلامية إلى أن نظرات غادة عادل تجاه ابنتها كانت كافية، من وجهة نظرها، للتعبير عن مشاعر الأمومة، وما تحمله الأم من حب وفخر وقلق وأمنيات تجاه أبنائها.

كما أشادت سهير جودة بطبيعة الاحتفال، قائلة إنها أحبت هدوء الليلة وبساطة المكان وأناقة التفاصيل، إلى جانب الوجوه التي كانت حاضرة للاحتفال بصدق، لافتة إلى غياب مظاهر الصخب، ووجود أجواء عائلية هادئة ركزت على المناسبة نفسها.

ولفتت إلى أن أكثر ما أثر فيها كان المشهد العائلي الذي جمع غادة عادل ومجدي الهواري، مؤكدة أن الحياة أخذت كلًا منهما إلى طريق مختلف، لكنهما استطاعا الحفاظ على ما وصفته بأنه «أعمق من شكل العلاقة»، والمتمثل في الاحترام والمودة والأبوة.

كما أشادت سهير جودة بدور دنيا عبد المعبود، زوجة مجدي الهواري، في المشهد العائلي، موضحة أنها كانت جزءًا طبيعيًا من الاحتفال، ووصفت علاقتها بأبناء مجدي وغادة بأنها جميلة ودافئة.

وتابعت أن هذا المشهد جعلها تشعر بأن هناك نوعًا من الرقي لا يرتبط بالملابس أو الأماكن، وإنما يظهر عندما تتغير العلاقات دون أن تتغير معها مشاعر الأشخاص، معتبرة أن القدرة على مشاركة الآخرين أفراحهم، خاصة عندما يكونون جزءًا من الماضي، تمثل صورة إنسانية جميلة.

واختتمت سهير جودة رسالتها بالتهنئة لمريم، قائلة: «مبروك لمريم، العروس الجميلة… ولكل من جعل هذه الليلة بهذا القدر من الرقة والصدق».

وجاءت كلمات سهير جودة لتسلط الضوء على الجانب العائلي والإنساني من حفل خطوبة مريم، خاصة في ظل اجتماع والدتها غادة عادل ووالدها مجدي الهواري وأفراد الأسرة للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

سهير جودة خطوبة مريم ابنة الفنانة غادة عادل الفنانة غادة عادل خطوبة مريم ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري

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